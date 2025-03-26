Спортсменки из Подольска завоевали титул «Баскетледи-2025»

Баскетболистки из Подольска заняли первое место на турнире в Апрелевке среди команд девушек в возрасте до 17 лет. Об этом рассказали в соцсетях администрации городского округа. Таким образом, спортсменки завоевали титул «Баскетледи-2025».

Девушки занимаются в спортивной школе «Космос» под руководством Людмилы Борисовой. В этом году они приняли участие уже в двух турнирах и завоевали серебряные медали.

Следующие соревнования, в которых команда примет участие, состоятся в апреле.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил следж-хоккеистов области с победой на Кубке защитников Отечества.