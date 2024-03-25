Спортсменки Подмосковья завоевали более шестидесяти медалей на первенстве ЦФО по боксу

Подмосковные спортсменки заняли первые общекомандные места во всех возрастных группах и поставили абсолютный рекорд по количеству наград на первенстве ЦФО по боксу в Королеве, они принесли региональной сборной 66 медалей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В частности, он завоевали 24 золотые, 21 серебряную и 21 бронзовую медали. Соревнования проводились среди представительниц возрастных категорий 13-14, 15-16, 17-18, 19-22 лет. В них принимали участие 196 представительниц 17 регионов. По итогам состязаний спортсменки из Московской области получили 45 путевок на первенство России, еще пять путевок обеспечили выступление представительниц региона в финале XII летней Спартакиады учащихся России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.