Спортсмены из Подмосковья удачно выступили на Кубке России по бобслею

Представители Подмосковья выиграли три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды Кубка России по бобслею, который проходил на прошлой неделе в Сочи. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.

Примечательно, что по итогам выступлений мужских двухместных экипажей весь пьедестал остался за подмосковными двойками. Первое место заняли Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев, а серебряные медали в активе Степана Дубинко и Михаила Мордасова. И почетное третье место досталось Алексею Стульневу и Александру Ефимову.

А вот среди женских двухместных экипажей победу отпраздновали спортсменки из Московской области Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец.

В мужских четырехместных экипажах отличились Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев, которые смогли завоевать золото. При этом третье место также за подмосковными бобслеистами Степаном Дубинко, Александром Ефимовом, Никитой Захарченко и Максимом Ипатовым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье оцифровали еще тридцать госуслуг.