Спортсмены из Химок завоевали медали на Чемпионате мира по шахбоксу

На VII Чемпионате мира по шахбоксу, проходившем в Сербии, спортсмены из 17 стран и 170 участников собрались, чтобы продемонстрировать свои навыки. В составе сборной России участвовали жители Химок — Арам Симонян и его тренер Андрей Акаев, которые представляют луневскую спортивную школу. Об этом рассказали представители администрации городского округа Химки.

Андрей Акаев одержал победу в категории для спортсменов старше 40 лет, став двукратным чемпионом мира. Его воспитанник Арам Симонян, которому всего 14 лет, завоевал бронзовую медаль в своей возрастной группе. Эта награда стала первой для юного шахбоксиста на международной арене. Сборная России в целом завоевала 55 медалей на чемпионате.

«Поздравляю наших ребят с их замечательными достижениями! Ваша победа — это гордость для всех Химок! Вы продемонстрировали высокий уровень мастерства и целеустремленность. Желаю дальнейших успехов!» — прокомментировала химкинский депутат Татьяна Кавторева.

Шахбокс представляет собой уникальную дисциплину, где сочетаются интеллектуальная сила шахмат и физическая мощь бокса. Поединки проводятся в чередующихся раундах, что требует от участников отличной физической подготовки, стратегического мышления и способности быстро переключаться между двумя видами спорта.

