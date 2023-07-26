Спортсмены из Коломны выиграли Кубок губернатора Московской области по BMX-фристайлу

Фото: [ Комитет по культуре и спорту Орехово-Зуевского городского округа ]

В Орехове-Зуеве победой команды из Коломны завершился розыгрыш Кубка губернатора Московской области в дисциплине велоспорта BMX-фристайл.

В общем зачете коломенцы уверенно обошли спортсменов из Одинцова и Домодедова, которые заняли соответственно второе и третье места. Всего в соревнованиях приняло участие около 40 велосипедистов.

BMX-фристайл — трюковая езда на специальной площадке. Впервые в программе Олимпийских игр эта дисциплина велоспорта была представлена в Токио-2020.

Ранее сообщалось, что подмосковный конный клуб посетил президент Международной федерации тентпеггинга.