Спортсмены из Московской области завоевали две медали на чемпионате России по гольфу

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на чемпионате России по гольфу. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Егор Ерошенко прошел поле за 65 ударов и занял первое место. Это позволило ему стать трехкратным чемпионом России. Алиса Хохлова получила «серебро» в женских соревнованиях. По итогам чемпионата подмосковная сборная впервые заняла первое место в общекомандном зачете среди мужчин и женщин. В общей сложности в турнире приняли участие 113 спортсменов. Он прошел в деревне Матвейково Московской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.