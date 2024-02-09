Спортсмены из Подмосковья представят регион на зимней Всероссийской Спартакиаде

Более ста шестидесяти подмосковных спортсменов станут участниками II Всероссийской Спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что соревнования по четырнадцати видам спорта пройдут на территории пяти регионов Российской Федерации — Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. А всего за победу будут бороться две с половиной тысячи спортсменов со всей России.

Церемония открытия Спартакиады пройдет уже сегодня в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Челябинская область станет главной площадкой турнира и примет соревнования по семи видам спорта.

Для удобства болельщиков на «Первом канале», «Матч ТВ», «Триколор», а также в «VK видео» будет вестись прямая трансляция соревнований.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» в Домодедово полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.