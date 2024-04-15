Спортсмены из Подмосковья стали обладателями Кубка России по горнолыжному спорту

Подмосковные спортсмены стали абсолютными победителями общего зачета по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в ходе заключительного этапа соревнований в дисциплине «слалом» среди женщин заняла Виталина Гирина. Подмосковная спортсменка завершила сезон на первом месте абсолютного зачета по итогам всех этапов турнира. Среди мужчин в той же дисциплине победителем стал Семен Ефимов, тройку призеров замкнул Александр Хорошилов. Отметим, что соревнования проходили в городе Кировское Мурманской области в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.