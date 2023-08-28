Спортсмены из Подмосковья заняли третье место на первенстве страны по лыжным гонкам среди юниоров

Подмосковные спортсмены заняли третье место в общекомандном зачете на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров.

Соревнования проходили в Истре на базе спортивной школы олимпийского резерва «Истина», сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Подмосковье впервые принимало такие соревнования. В состязаниях участвовало рекордное количество спортсменов — свыше двухсот атлетов из тридцати регионов страны. Награды призерам и победителям вручила президент Федерации лыжных гонок РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.

Лидером турнира стала команда из Санкт-Петербурга, на второй строчке — сборная Ханты-Мансийского автономного округа.

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