Спортсмены из Подмосковья завоевали 14 медалей на международном Кубке Доброй Воли по гребле на байдарках и каноэ

Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на международном Кубке Доброй Воли по гребле на байдарках и каноэ, четыре из них — золотые, пять — серебряные и пять — бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, два первых места занял Максим Оселедко — в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров и в эстафете 4 по 200 метров. ​Александр Розов завоевал «золото» в старте среди юниоров до 24 лет в байдарках-одиночках на 200 метров, Максим Спесивцев — в полукилометровой гонке на байдарках-одиночках. Соревнования проходили в Москве в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.