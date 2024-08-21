Спортсмены из Подмосковья завоевали почти двадцать наград на чемпионате России по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены завоевали 18 медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, «золото» выиграли Максим Федяев (в беге на 400 метров), Данил Чечела (в прыжках в длину), Екатерина Ивонина (в беге с препятствиями на три тысячи метров). Кроме того, победу одержали Софья Палкина — в метании молота, а также квартет подмосковных атлетов — в эстафете 4 по 400 метров. В него вошли Кирилл Лютов, Владимир Лысенко, Дмитрий Разумов и Максим Федяев.

​«Было очень нелегко, конечно, хотелось пробежать лучше, но, наверное, на что готова, то и показала. Огромное спасибо болельщикам, которые меня подбадривали на финишной прямой», — поделилась эмоциями Екатерина Ивонина.

Помимо этого, подмосковные спортсмены завоевали шесть серебряных и семь бронзовых наград. В общекомандном зачете сборная региона заняла третье место. Отметим, что чемпионат прошел в Екатеринбурге в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.