Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали на чемпионате России по конькобежному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали три награды на чемпионате России по конькобежному спорту — две золотые и бронзовую медаль. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В частности, среди женщин в спринтерском многоборье Дарья Качанова завоевала «золото» и чемпионский титул, Елена Еранина — получила «бронзу». Руслан Захаров стал победителем в классическом многоборье среди мужчин, он также установил рекорд катка среди мужчин на дистанции пять тысяч метров с результатом 6.35.74. В ведомстве добавили, что соревнования прошли в Кемерово, в них приняли участие порядка 100 конькобежцев из 25 субъектов России и Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.