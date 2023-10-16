Спортсмены из подмосковного Жуковского успешно выступили на турнире по кикбоксингу

На турнире в Троицке «Путь воина» отличились бойцы Центра единоборств «Штурм» из Жуковского.

Воспитанники тренера Сергея Прусова завоевали десять наград, шесть из которых золотые. С победой вернулись домой Александр Носков, Дмитрий Сидоров, Кирилл Лобанов, Глеб Иванов, Вячеслав Корнилов и Ярослав Абдрахманов.

Как отметили в центре единоборств, впереди работа над ошибками и новые состязания. Также выражена помощь родителям юных спортсменов за помощь в организации поездки.

Ранее сообщалось, что ход строительства ФОК с крытым катком в Волоколамске проверил губернатор Андрей Воробьев.