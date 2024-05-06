Спортсмены Московской области завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Спортсмены Подмосковья в составе сборной региона завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля», которые проводились среди юношей и девушек, юниоров и юниорок и мужчин и женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что воспитанники Училища олимпийского резерва № 1 в своих весовых категориях получили одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали в первый день состязаний. Первое место занял Иван Антипкин, вторые места — Хайбула Курбанов и Арам Мурадян, третье — Егор Шефатов. Отметим, что соревнования проходили в Рязани в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.