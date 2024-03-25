Спортсмены Московской области завоевали две награды на чемпионате России по бобслею

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и бронзовую медаль на чемпионате России по бобслею. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ходе соревнования четырехместных экипажей сборная сборная региона завоевала «золото», в команду входили Ростислав Гайтюкевич, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Алексей Лаптев. В дисциплине «монобоб» среди женщин «бронзу» завоевала Анастасия Курышева. Отметим, что чемпионат проходил в Сочи в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.