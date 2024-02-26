Спортсмены Московской области завоевали пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Подмосковные спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали в ходе чемпионата России по легкой атлетике в помещении. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, чемпион России, победитель первенства России Данила Чечела занял первое место в прыжках в длину, Николай Вербицкий занял «серебро» в беге. Действующая олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене заняла второе место в прыжках в высоту среди женщин. Полина Хомякова, Ксения Коротченко, Екатерина Федяева и Вероника Архипова завоевали «бронзу» в женской эстафете 4 по 400 метров. Отметим, что соревнования проходили в Москве в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.