Спортсмены подмосковного Серпухова завоевали медали первенства мира

Воспитанники серпуховского клуба «Кремень» Яна Еремина и Максим Мороз в составе команды России стали бронзовыми призерами первенства мира по тайскому боксу, которое состоялось в Турции.

Подмосковные бойцы внесли вклад в общую победу национальной сборной, которая в итоге опередила основных конкурентов команды Турции и Таиланда. Наши спортсмены становятся лучшими вот уже пять лет подряд.

Яна выступала в возрастной категории 14-15 лет (вес 42 кг), а Максим в категории 12-13 лет (63,5 кг). Тренер, президент Федерации тайского бокса Серпухова Дилшодбек Мирзаев отметил, что у его учеников впереди работа над ошибками, чтобы на следующем первенстве завоевать первые места.

Спортсменов и тренера поздравил глава городского округа Сергей Никитенко.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине 400 легкоатлетов пробежали традиционный кросс.