Спрос на косметику Егора Крида на маркетплейсе упал на 60-70%

Продажи косметической линейки российского рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) EK COSMETICS снизились на 60-70% на маркетплейсе. По информации SHOT, количество заказов на кремы, лосьоны и зубные пасты от популярного бьюти-рэпера составляет всего 100-200 в день по всей России.

Согласно данным сервиса SellerStats, наиболее успешный период для косметического бизнеса Крида пришелся на новогодние праздники, когда ежедневно оформлялось около 1 тыс. заказов.

Сейчас большая часть продукции просто хранится на складах, с оформлением лишь около 150 небольших заказов в день на сумму примерно 1 тыс. руб. Например, 24 января 2025 года был оформлен всего 41 заказ.

Как отмечает источник, за последний месяц выручка от продаж EK COSMETICS составила около 8 млн руб., но после вычета всех расходов эти средства не позволят покрыть даже затраты на запись нового клипа.

Стоит отметить, что в организации бизнеса помощь Егору Криду оказывала компания MIXIT, которая ввела в долевую структуру свою дочернюю компанию «Бьюти криэйшн».

Ранее аналогичная коллаборация закончилась неудачей для компании «Багира косметик», принадлежащей модели Анастасии Решетовой. Сейчас компания находится в процессе ликвидации.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена урегулировать в России количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon и Wildberries.