Курорты готовятся к сезону 2026 года без скачков цен и с новыми туристами

Стоимость размещения на горнолыжных курортах России в сезоне 2026 года останется на уровне прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, цены на гостиницы выросли незначительно — всего на 3–4%, тогда как стоимость авиаперелетов увеличилась на 10%, пишет « Газета.ру ».

Он отметил, что спрос на внутренние горнолыжные направления продолжает расти. В 2025 году число туристов увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим сезоном. Многие россияне выбирают отечественные курорты из-за подорожания зарубежных поездок.

Сочи по-прежнему занимает лидирующую позицию, на его долю приходится около 35% всех бронирований. При этом транспортная доступность региона остается преимуществом — дорога до Красной Поляны из Сочи занимает около часа на электропоезде.

Сергей Кривоносов добавил, что погодные условия в последние годы были благоприятными и катание на склонах часто продолжалось до мая. Он подчеркнул, что особое внимание уделят качеству работы подъемников, чтобы избежать очередей в пиковые дни.

