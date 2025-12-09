Сразу четыре клуба РПЛ хотят подписать форварда «Спартака» Заболотного

По данным источника, к 34-летнему нападающему проявляют интерес сразу четыре клуба РПЛ. Сам футболист также заинтересован в переходе, поскольку в составе красно-белых получает слишком мало игровой практики. Пока речь идет о предварительных переговорах, официального запроса в «Спартак» никто не направлял.

Заболотный перешел в «Спартак» перед начало сезона, заключив годичный контракт. Нападающий выходил на поле в 14 матчах во всех турнирах (в основном на замену) и отметился тремя результативными передачами.

Ранее комментатор Константин Генич назвал «Спартак» «хромой» командой после ничьи красно-белых в дерби с «Динамо» (1:1).