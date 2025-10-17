Сразу три клуба КХЛ охотятся за обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса»

29-летний форвард выигрывал Кубок Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» вместе с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым. Нападающий был выбран «Музыкантами» в первом раунде драфта-2014 под общим 21-м номером. В полной мере реализовать себя в НХЛ талантливому форварду помешали травмы.

Фаббри выступал за «Сент-Луис», «Детройт Ред Уингз» и «Анахайм Дакс». Всего он провел в НХЛ 442 матча, в которых набрал 216 (106+110) очков. В нынешнее межсезонье Фаббри отметился в тренировочном лагере «Питтсбург Пингвинз», но клуб не стал предлагать ему контракт.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги игрового дня в Национальной хоккейной лиге.