Стадион «Авангард» продолжают капитально ремонтировать в Коломне

Строительная готовность работ по капитальному ремонту стадиона «Авангард» на улице Октябрьской Революции в подмосковной Коломне достигла шестьдесят процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке сейчас более 65 рабочих и 10 единиц спецтехники, которые выполняют электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, усиление фундаментов, штукатурку стен, устройство дренажа беговых дорожек. Идет подготовка к устройству нового футбольного поля.

Напоминаем, что стадион «Авангард» был построен еще в 1958 году. Ввод объект запланирован на 1 сентября 2024 года.

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