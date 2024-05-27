Подмосковье и Андижанская область Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и хоким Андижанской области Узбекистана Шухратбек Абдурахманов подписали меморандум о сотрудничестве в инвестиционной сфере, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в Ташкенте перед началом Совета регионов России и Узбекистана, участие в котором принимают главы двух государств.

Андижанская область и Подмосковье будут сотрудничать по нескольким направлениям, представляющим взаимный интерес, а также выстраивать деловые связи и проводить совместные мероприятия, в том числе семинары и конференции.

«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселенной в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. <…> Еще одно из ключевых направлений совместной работы — логистика. Экономические взаимоотношения невозможны без четко выстроенной логистики», — сказал губернатор Подмосковья.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют три крупных «сухих порта», из которых осуществляется доставка продукции за рубеж, также реализуется масштабный проект Китай — Казахстан — Россия.

«Сейчас здесь, в Ташкенте, положено начало работе, в том числе, и на Узбекистан. У наших друзей по экспорту сельхозпродукции есть большой запрос — эта страна богата фруктами, ягодами, продуктами их переработки. Поэтому есть взаимный интерес сотрудничества», — добавил губернатор.

Напомним, на прошлой неделе Андрей Воробьев и Шухратбек Абдурахманов провели переговоры в Красногорске. Политики обсуждали вопросы развития ОЭЗ, индустриальных парков, а также возможности расширения экспорта и импорта.