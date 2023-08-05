Стадион «Труд» планируют открыть в подмосковной Лобне к 1 сентября

Рабочие продолжают выравнивать площадь стадиона «Труд» в подмосковной Лобне. На площадку привезли и основания под столбы освещения, а также гофру для прокладки проводов и геотекстиль.

Ожидается, что в рамках реконструкции на стадионе появятся беговые дорожки, многофункциональная спортивная площадка. Также установят новые трибуны на 224 места, две раздевалки, мачты освещения и отражатели – специальные сетки, которые не дадут мячам вылетать за пределы игровой площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства ФОКа в Можайске.