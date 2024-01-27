Стадион «Труд» после реконструкции открыли в подмосковной Балашихе

В городском округе Балашиха после реконструкции открылся стадион «Труд». Работы здесь проводились в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что на территории стадиона появился новый ФОК с универсальным и тренажерным залами, удобными раздевалками, а также залом с высокими потолками для художественной гимнастики. Также обустроили на стадионе футбольное поле с подогревом, чтобы ребята могли тренироваться круглый год, установили современное освещение.

Глава муниципалитета Сергей Юров подчеркнул, что ФОК уникальный, данный проект многократно дорабатывали с целью создать максимально комфортные условия для тех видов спорта, которые развиваются в округе. В настоящий момент реконструкция завершена, здание уже работает, стадион полностью открыт.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая Год семьи, вручил многодетным семьям, среди которых были участники СВО, федеральные и областные награды.