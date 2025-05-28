Стал известен феномен картины «Обручение Бернса и Мэри из Хайленда»

Картина «Обручение Бернса и Мэри из Хайленда», написанная примерно в 1882 году Р. Джози и Дж. Арчером, является сценой признания в любви между известным шотландским поэтом Робертом Бернсом и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что на полотне изображена пара, которая стоит у реки Эйр и смотрит друг на друга. В руках у обоих персонажей находятся темные прямоугольные предметы с закругленными краями, которые напоминают ранние модели iPhone.

Отмечается, что указанная странная деталь вызвала дискуссии среди искусствоведов и зрителей, породив предположения о способности национального поэта Шотландии к тайным путешествиям во времени. Больше всего внимания обращает на себя тот факт, что картина была написана за 125 лет до появления популярного смартфона.

Поясняется, что эта гравюра изображает момент обмена Библиями между Мэри Кэмпбелл и шотландским поэтом Робертом Бернсом на берегу реки Фейл в Южном Эйршире в Шотландии в конце XVIII века.

Ранее сообщалось, что в двух подмосковных музеях появятся тактильные копии экспонатов.