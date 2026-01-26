Стал известен гонорар Умара Нурмагомедова за победу на турнире UFC 324
Боец Умар Нурмагомедов заработал $335 тысяч за победу на турнире UFC 324
Фото: [UFC]
Портал Sporty Salaries опубликовал гонорары бойцов UFC за участие в турнире UFC 324, который прошел в Лас-Вегасе.
Россиянин Умар Нурмагомедов победил единогласным решением судей бразильского ветерана Дейвисона Фигейредо. Он заработал за этот бой $335 тыс.
Еще один россиянин, Никита Крылов, нокаутом победивший в полутяжелом весе литовца Модестаса Букаускаса, стал богаче на $295 тыс.
Наибольшие гонорары достались участникам главного события вечера. Американец Джастин Гейджи в бою за титул временного чемпиона в легком весе побил британца Пэдди Пимблетта и заработал $2,89 млн. Ему сопернику в качестве утешения досталось $1,53 млн.
Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о взаимоотношениях с Петром Яном, который является чемпионом UFC в легчайшем дивизионе.