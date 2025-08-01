Стал известен наиболее ценный экспонат в музее подарков «Поля чудес»

В телецентре «Останкино» хранится необычная коллекция, связанная с легендарным капитал-шоу «Поле чудес» — одной из самых долгоиграющих телеигр России, стартовавшей еще в 1990 году по инициативе Владислава Листьева и ставшей культурным феноменом. С 2014 года здесь работает музей передачи, куда может попасть любой желающий по предварительной записи. По словам руководителя музея Валерия Переверзева, коллекция — это уникальная летопись народной любви, где ценность экспонатов измеряется не деньгами, а эмоциями. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Самый символичный артефакт — первый черный ящик для призов, который был переделан из футляра для аккордеона еще во времена Листьева. Другой реликвией стала скромная банка огурцов — один из первых подарков Якубовичу, сохранившийся с 90-х. Хотя некоторые предметы «не стоят и копейки на блошином рынке», их историческое значение бесценно: они фиксируют эволюцию быта, традиций и даже географии участников за 35 лет эфира.

Отсутствие официальной оценки экспонатов подчеркивает философию музея: здесь берегут не материальные объекты, а память о моментах, объединявших миллионы зрителей по пятничным вечерам. Экспозиция превратилась в зеркало эпохи — от скромных советских сувениров начала 90-х до экзотических даров 2000-х, отражая изменения в обществе через призму народного творчества. Каждая вещь сопровождается историей дарителя, что создает эффект «живого архива».

Музей «Поля чудес» сегодня — не просто хранилище реквизита, а полноценный культурный институт, сохраняющий наследие шоу, ставшего частью национальной идентичности.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил с 80-летним юбилеем телеведущего Якубовича.