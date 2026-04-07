Стал известен новый тренер провалившего Кубок Гагарина «Автомобилиста»

«Автомобилист» отправит в отставку главного тренера Николая Заварухина после провала в первом раунде Кубка Гагарина, сообщил Sport24.

Команда из Екатеринбурга считалась фаворитом в серии с «Салаватом Юлаевым», однако уступила со счетом 2-4.

По данным портала, новым главным тренером «Автомобилиста» станет 54-летний Алексей Кудашов, в ноябре уволенный из московского «Динамо» из-за разногласий с руководством клуба. Это решение бело-голубых с самого начала казалось спорным, в итоге «Динамо» со свипом вылетело в первом раунде плей-офф в противостоянии с минскими одноклубниками.

«Автомобилист» второй год подряд выбывает в первом раунде плей-офф. При этом изменений в клубном руководстве не предвидится, перестановки коснутся только тренерского штаба.

Ранее президент «Динамо» Виктор Воронин назвал причины провала команды в Кубке Гагарина.