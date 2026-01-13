Стал известен партнер фигуристки Трусовой в новом сезоне «Ледникового периода»

Стал известен партнер серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой в новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Титулованная фигуристка будет выступать с 33-летним актером Иваном Жвакиным, известным по роли хоккеиста Александра Кострова в сериале «Молодежка». Также назван партнер еще одной известной фигуристки: Елизавета Худайбердиева составит пару с чемпионом мира в барьерном беге Сергеем Шубенковым.

Последним в профессиональной карьере 21-летней Трусовой стал сезон 2022/23. В августе 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. 6 августа 2025 года у спортивной пары родился сын Михаил.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что ее неоднократно приглашали в жюри «Ледникового периода». Она отказалась, поскольку не видит в этом шоу спортивной составляющей. Роднина призналась, что не смотрела ни одного выпуска «Ледникового периода».