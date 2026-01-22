Стал известен призовой фонд чемпионата России по прыжкам у фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России объявила призовой фонд чемпионата страны по прыжкам, который пройдет в Москва с 31 января по 1 февраля.

Победители турнира получат по миллиону рублей, серебряные призеры — по 500 тыс. руб., занявшие третьи места — по 250 тыс. руб. Также предусмотрены специальные призы за исполнение отдельных элементов.

Прыжковый чемпионат соберет почти всех сильнейших фигуристов страны. Среди приглашенных у мужчин Марк Кондратюк, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Артур Даниелян, Николай Угожаев, у женщин — Камила Валиева, Александра Трусова, Софья Муравьева, Дина Хуснутдинова, а также сильнейшие пары — в частности, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В 2025 году победителями чемпионата по прыжкам стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Ранее Ирина Роднина рассказала, какое преимущество может получить Александра Трусова при возобновлении карьеры.