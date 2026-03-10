Стал известен следующий соперник Дмитрия Бивола и дата поединка

Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол выйдет на бой с немцем Михаэлем Айфертом, обязательным претендентом на титул IBF, 23 мая в египетской Гизе. Продюсер Дэн Рафаэль, что стороны боксеров смогли договориться обо всех деталях поединка.

Бой Бивола и Айферта станет частью масштабного вечера бокса, главным событием которого заявлен бой чемпионата мира в тяжелом весе украинца Александра Усика и Рико Верхувена.

Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира, взяв в феврале 2025 года реванш у Артура Бетербиева. Российский боец провел на профессиональном ринге 25 боев и проиграл лишь раз — Бетербиеву в октябре 2024 года.

В рекорде 28-летнего Айферта 13 побед, пять из них нокаутом, при одном поражении. Прямо сейчас немец идет на серии из семи побед подряд.

