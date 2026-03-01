Чимаев наблюдал за избиением: реакция чемпиона UFC на скандал с Царукяном

Скандальный инцидент на турнире по грэпплингу RAF 06 не остался без внимания действующего чемпиона UFC. Хамзат Чимаев, который ранее не раз поддерживал Армана Царукяна, попал в объективы камер в тот самый момент, когда на ковре вспыхнула массовая потасовка.

Напомним, что в ночь на 1 марта в Аризоне Царукян встретился с американским борцом Джорджио Пулласом в схватке по вольной борьбе. Поединок с самого начала проходил на пределе эмоций: Пуллас несколько раз провоцировал соперника пощечинами, на что Царукян отвечал тем же. В итоге россиянин одержал победу со счетом 5:3, но развязка наступила после финального свистка. Царукян набросился на оппонента и нанес удар в партере, после чего на ковер выбежали представители обеих команд, завязалась массовая драка.

В этом хаосе камеры выхватили Чимаева, который с улыбкой наблюдал за происходящим. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям, вызвав бурное обсуждение среди фанатов ММА.

Отношения двух бойцов давно выходят за рамки простого соперничества: ранее Чимаев помогал Царукяну проходить сложную весогонку перед турниром UFC в Катаре.

Сам Царукян последний раз выходил в октагон в ноябре 2025 года, победив Дэна Хукера удушающим приемом. Чимаев же в августе прошлого года одолел Дрикуса Дю Плесси и остается непобежденным.

Ранее сообщалось, что тренер Чимаева уверен в участии бойца в турнире у Трампа.