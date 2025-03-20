Стала известна дата суда над напавшими на Вадима Евсеева в Астрахани

Первое заседание суда по делу о нападении на известного в прошлом футболиста, а ныне главного тренера ФК «Ленинградец» Вадима Евсеева состоится 2 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Кировского суда Астрахани, где будет рассматриваться дело.

17 ноября на Евсеева и его помощника Александра Шмарко, бывшего футболиста «Спартака», в Астрахани напали двое неизвестных, выкрикивая угрозы. Евсееву брызнули в лицо перцовым баллончиком, а Шмарко порезали ножом щеку.

Нападавшие были задержаны и переданы полиции. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Вадим Евсеев — известный в прошлом футболист «Спартака» и «Локомотива», шестикратный чемпион страны. Всенародную известность ему принес эмоциональный выкрик в микрофон после победного гола в матче сборных России и Уэльса.

Евсеев возглавляет выступающий во Второй лиге «Ленинградец» с сентября прошлого года. Нынешний сезон команда начала с трех побед подряд.

Ранее сообщалось, что в Германии в матче третьего дивизиона фанаты клуба «Ганза» разгромили гостевую трибуну.