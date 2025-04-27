Стала известна дата заседания ISU по спискам россиян на отбор к ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) может провести заседание в первых числах мая, чтобы принять решение по спискам россиян на Олимпийские игры‑2026. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные спортивные источники.

Совет ISU еще не проводил заседания по вопросу списков россиян, допущенных на будущие международные Игры. Следующая встреча регуляторов назначена на 9 мая. Она пройдет в онлайн‑режиме. Сообщается, что именно тогда могут принять окончательное решение о спортсменах из России, которых допустят к отбору для участия в Олимпиаде в 2026 году.

Напомним, в декабре 2024-го ISU разрешил участвовать россиянам в ОИ и других мероприятиях международного уровня. Спортсмены смогут представить себя уже в сентябре 2025 года на квалификационных играх в Пекине. Допускаются по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Однако демонстрировать мастерство россиянам на подобных мероприятиях придется в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что подмосковная сборная завоевала шесть наград на Кубке России по кикбоксингу.