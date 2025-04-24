Подмосковная сборная завоевала шесть наград на Кубке России по кикбоксингу

Подмосковная сборная завоевала шесть медалей на Кубке России по кикбоксингу в Омске — пять золотых и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

​Региональным спортсменам удалось занять второе место общекомандного зачета турнира в дисциплине «лоу-кик». Золото завоевали Борис Шикунов, Александр Росихин, Захар Лапенков, Анталия Элехайзер и Мария Мурзина, бронзу — Севда Омарова. Помимо этого, в Омске прошли Всероссийские соревнования по кикбоксингу, спортсмены из Московской области получили на них золотую и серебряную награды.

Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Омский велотрек», их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.