Россияне потеряли деньги из-за внезапного ремонта фитнес-клуба

В Казани фитнес-клуб начал реконструкцию, предварительно списав с клиентов очередные платежи. Как пишет Инфо24, многие посетители узнали о закрытии заведения лишь после того, как с их карт были сняты деньги за следующий месяц тренировок.

Одна из клиенток Анастасия рассказала, что 28 июля с нее автоматически списали оплату, а уже 1 августа пришло уведомление о начале ремонта 4 августа. Администрация отказывается возвращать средства, предлагая вместо этого посещать другой филиал, расположенный в неудобной части города.

Владельцам годовых абонементов предлагают заморозить карты на пять месяцев — срок, который потребуется для завершения работ. Посетители возмущены таким подходом.

Юристы поясняют: по закону о защите прав потребителей, клиенты имеют право требовать возврата средств за неоказанные услуги. Однако на практике многие фитнес-клубы прописывают в договорах условия, осложняющие этот процесс.

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