Стала известна причина, по которой Федор Емельяненко не попал в UFC, находясь на пике формы

Комментатор UFC Джо Роган раскрыл причины срыва поединка между Федором Емельяненко и Кейном Веласкесом, когда оба бойца находились на пике формы.

В своем подкасте Роган рассказал, что промоушен хотел подписать контракт с Емельяненко, но столкнулся с противодействием «русских гангстеров».

«UFC хотел свести их в октагоне. Но UFC пришлось иметь дело с русскими гангстерами, которые хотели заполучить часть промоушена. В общем, все было очень противоречиво. UFC даже пришлось усилить меры безопасности», — сказал Роган.

Комментатор подчеркнул, что больше всех из-за этой ситуации пострадали фанаты боев без правил, которые не смогли посмотреть поединок двух выдающихся спортсменов.

Федор Емельяненко провел 48 поединков в ММА, в 40 из которых одержал победы. Окончательно о завершении карьеры боец заявил в 2023 году в 46 лет. Кейн Веласкес был обладателем титула чемпиона UFC в тяжелом весе в 2010-2011 и в 2012–2015 годах.

