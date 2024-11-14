Стала известна причина повторной экстренной госпитализации актера Ливанова

У Василия Ливанова возникло желудочно-кишечное кровотечение на фоне применения медикаментов. В связи с этим его срочно госпитализировали из квартиры в центре столицы, сообщил Mash.

Актера доставили в отделение реанимации 13 ноября в дневные часы. Первичные обследования указывают на возможное наличие свободного газа в брюшной полости, что может свидетельствовать о повреждении стенок желудка или кишечника.

Медики остановили кровотечение, оценивая состояние пациента как тяжелое. В конце октября у Василия Борисовича появились проблемы с движением после перенесенного инсульта. В результате он передвигается только с помощью ходунков. Кроме того, у него отмечаются трудности с речью и памятью.

Ранее сообщалось, что жена известного ведущего Юрия Николаева срочно госпитализирована в Москве.