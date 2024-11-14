Жена известного ведущего Юрия Николаева срочно госпитализирована в Москве

Элеонора Николаева, жена телеведущего Юрия Николаева, находится в отделении реанимации: у нее выявили дисциркуляторную энцефалопатию. Это состояние связано с нарушением кровообращения в мозге, что приводит к нехватке кислорода, сообщил Mash.

Ей стало плохо на фоне госпитализации мужа. Положение 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется наличием хронической обструктивной болезни легких. Из-за этого у Николаева наблюдаются проблемы с кашлем и затрудненное дыхание.

Десятилетие назад ему была произведена операция по удалению части легкого из-за онкологического заболевания, что затрудняет его восстановление. Кроме того, у артиста имеются проблемы с аортальными стенками.

Ранее телеведущий Николаев опроверг информацию о диагностированном у него COVID-19.