Стала известна причина смерти актера Василия Скромного из «Приключений Электроника»

На 62-м году жизни скончался актер Василий Скромный, известный зрителям по роли Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника», сообщило издание «АиФ». Как рассказали в окружении артиста, причиной смерти стала онкология.

После выхода картины, которая принесла всесоюзную славу юным актерам, Скромный не стал продолжать карьеру в кино. Он снялся лишь в нескольких фильмах, а затем поступил в мореходное училище. Всю последующую жизнь он связал со службой во флоте.

Тем не менее роль обаятельного Макара Гусева навсегда осталась в памяти телезрителей. Фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1979 году и сразу полюбился миллионам детей и взрослых.

