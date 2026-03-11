Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Бочкин

После тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный артист России Валерий Бочкин, передает журнал The Voice. О смерти актера сообщило руководство театра «На Неве», где он прослужил более 30 лет.

Бочкину был 81 год. Он родился 21 июня 1944 года. Окончил ГИТИС им. А. В. Луначарского. В разное время он выходил на сцены Театра на Литейном и Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, а с 1991 года стал ведущим артистом театра «На Неве».

Зрители всех возрастов любили актера за неповторимую харизму. Он много гастролировал по России и за рубежом, играл в благотворительных спектаклях и шефских концертах.

В кино Бочкин запомнился ролями в культовых сериалах. Он снялся более чем в 50 картинах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Ментовские войны». В 1997 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

