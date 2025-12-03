Стала известна причина смерти четвертой жены Ефремова

О смерти Качалиной стало известно накануне. По информации SHOT, ее обнаружил бывший муж —Михаил Ефремов в квартире, в которой даже не было электричества. Известно, что у актрисы были серьезные проблемы с алкоголем.

Отмечается, что тело Качалиной обнаружили спустя несколько дней после смерти. По данным телеграм-канала, на нем уже успели появиться характерные трупные пятна.

По информации источников, после развода с Ефремовым жизнь Качалиной изменилась. Она стала затворницей и проживала одна в элитной квартире в Брюсовом переулке в Москве.

По некоторым сведениям, в последние годы актриса жила там с кошками, а в ее жилище царил хаос.

Качалину в начале ее карьеры называли восходящей звездой отечественного кинематографа, критики прочили ей большое будущее.

Актриса дебютировала в кино в 1991 году в фильме «Нелюбовь», когда ей было всего 20 лет. Однако после ухода из профессии и личной драмы ее имя редко появлялось в публичном пространстве.

