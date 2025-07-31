Стала известна судьба звезды «Экипажа» Ирины Акуловой

Ирина Акулова в одночасье стала знаменитой на весь СССР после выхода в 1979 году первого советского блокбастера «Экипаж», где она сыграла жену пилота Алю Ненарокову. Фильм собрал у экранов рекордные 71 миллион зрителей, сделав актрису настоящей звездой. Однако сегодня, спустя десятилетия, 74-летняя народная артистка РСФСР ведет совершенно другую жизнь. Об этом сообщает интернет-издание «Абзац».

Оставив Москву и сцену МХАТа более 25 лет назад, Акулова поселилась в частном доме с богатой историей, купленном на заработанные в годы славы деньги.

«Спальня, кухня, туалет — мой бермудский треугольник», — с иронией описывает она свои будни. Актриса признается, что практически не общается с близкими, а пенсию забирает сын по доверенности.

Несмотря на скромный быт, Акулова не жалеет о прошлом. Главные роли после «Экипажа» так и не пришли, но годы службы во МХАТе она вспоминает как важный этап своей карьеры. Сегодня бывшая звезда сознательно выбрала уединение, предпочитая не вспоминать дни славы и признавшись, что не в курсе размера своего пособия, тем самым демонстрируя полное равнодушие к тому, что когда-то делало ее узнаваемой на весь Советский Союз.

История Ирины Акуловой — яркий пример того, как быстротечна актерская слава и как по-разному могут складываться судьбы кумиров миллионов. От рекордных сборов «Экипажа» до тихой жизни в провинции — путь, который сама актриса приняла без сожалений.

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