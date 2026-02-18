«Сталевары» сильнее: «Северсталь» закрепилась на втором месте Запада после победы над СКА

Настоящая драма развернулась в петербургском Ледовом дворце 18 февраля. В рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА принимал череповецкую «Северсталь». Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча держала болельщиков в напряжении до последнего броска и завершилась победой гостей по буллитам — 2:3 Б. Счет открыли гости: на 8-й минуте отличился Александр Скоренов, но втором периоде Николай Голдобин восстановил паритет. Руслан Абросимов снова вывел «сталеваров» вперед, и этот счет держался почти до конца игры. Но когда до сирены оставалось всего 15 секунд, Матвей Поляков забросил шайбу и перевел игру в овертайм.

Однако в серии буллитов удача была на стороне Череповца. Победный бросок на счету того же Александра Скоренова.

Благодаря этой победе «Северсталь» (76 очков) уверенно удерживает вторую строчку на Западе. СКА (65 баллов) остается на седьмом месте, продолжая борьбу за более выгодную позицию в плей-офф.

Ранее ЦСКА одержали победу над МБА МАИ в овертайме со счетом 109:106.