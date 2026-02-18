Уэйр против Зайцева: как лидеры ЦСКА спасали матч против дерзких аутсайдеров

Настоящий триллер развернулся 18 февраля в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В московском дерби сошлись ЦСКА и МБА-МАИ. Армейцы, считавшиеся фаворитами, столкнулись с яростным сопротивлением и смогли вырвать победу лишь в овертайме — 109:106. Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч напоминал качели: ЦСКА уверенно вел после первой половины, но в четвертой четверти МБА-МАИ совершила невероятный камбэк (31:20), переведя игру в дополнительное время. В решающей пятиминутке опыт армейцев взял верх. Американец стал локомотивом команды, набрав 23 очка, сделав 4 передачи и 2 подбора. Российский защитник провел блестящий матч — 21 очко, 6 передач и 4 подбора, едва не сотворив сенсацию.

Несмотря на поражение, МБА-МАИ доказала, что может на равных сражаться с грандами. ЦСКА же записывает в актив непростую победу, сохранив лидерские амбиции в турнирной таблице.

Ранее «Локомотиву» поставили задачу выиграть чемпионат России в этом году.