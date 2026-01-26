Стали известны детали контракта Сауся со «Спартаком»

По его данным, срок соглашения составляет четыре с половиной года. В контракте прописана сумма отступных при переходе в другой клуб: для российских клубов — €30 млн, для европейских — €20 млн. За переход 22-летнего футболиста «Спартак» заплатил «Балтике» 350 млн руб (€3,9 млн).

В «Спартаке» Саусь будет выступать под номером 17. Сообщается, что футболист уже отправился в Дубай, где красно-белые проходят тренировочный сбор.

Саусь выступал за «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне в его активе 17 матчей в РПЛ, один гол и две передачи. Своей единственный мяч полузащитник забил в матче против «Спартака» (3:0).

