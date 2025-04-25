«Зенит» хочет приобрести еще одного бразильца

По данным издания, «Зенит» готов удовлетворить финансовые запросы полузащитника и работает над новым предложением для «Фламенго». Петербургский клуб пытался приобрести футболиста этой зимой, но тогда клубы не смогли договориться.

Недавно Жерсон продлил контракт с «Фламенго» до 2030 года, но это не должно стать препятствием для сделки, так как сам футболист рвется в Европу, где будет зарабатывать в несколько раз больше. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость 27-летнего Жерсона составляет €25 млн.

В «Зените» Жерсон должен стать заменой другому бразильцу, Венделу, который летом вернется на родину. На данный момент в Санкт-Петербурге шесть игроков из Бразилии: Нино, Дуглас Сантос, Педро, Вендел, Густаво Мантуан и Луис Энрике.

Ранее CIES Football Observatory подсчитал среднюю продолжительность работы главных тренеров в национальных чемпионатах.