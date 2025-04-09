Стали известны лучшие игроки первого раунда Кубка Гагарина

Лучшим голкипером назван Никита Серебряков из «Авангарда». Он пропускал в среднем всего 1,57 шайбы за игру с коэффициентом надежности 94,87%. Во многом надежная игра вратаря позволила омичам выбить из турнира действующего обладателя трофея магнитогорский «Металлург».

Лучшим защитником признан игрок «Трактора» Григорий Дронов. Он набрал 7 (2+5) очков в шести матчах. Кроме того, он отлично справлялся с оборонительными обязанностями, сделав шесть силовых приемов, блокировал девять бросков, шесть раз отбирал шайбу и совершил два перехвата.

Канадец Шелдон Ремпал из «Салавата Юлаева» стал лучшим нападающим. В семи матчах серии с «Сибирью» форвард набрал 10 (6+4) очков.

Лучшим новичком назван нападающий СКА Иван Демидов с 5 (3+2) очками в шести матчах. Армейцы выбыли из турнира, проиграв серию московскому «Динамо», а 19-летний Демидов уже подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».