В Монреале уже продают джерси с именем Демидова

Российский нападающий Иван Демидов, выступавший в минувшем сезоне за СКА, подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс».

19-летний форвард рассчитывает успеть сыграть в последних матчах регулярного чемпионата, а затем помочь команде в плей-офф. «Монреаль» на данный момент близок к попаданию в постсезон, занимая восьмое место в Восточной конференции и на восемь баллов опережая ближайших конкурентов.

«Канадиенс» выбрали Демидова на драфте-2024 под общим пятым номером.

На арене Bell Centre в Монреале уже продаются джерси с именем российского нападающего и номером 91, под которым он играл в России.

В сезоне КХЛ Демидов набрал 49 очков и стал лучшим бомбардиром СКА в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что близок к отъезду за океан еще один бывший нападающий СКА Арсений Грицюк.